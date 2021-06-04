«نداء» تدعم أعمال مؤسسات دبي بشبكة اتصالات آمنة ومتطورة

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

تقدم مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» أحدث حلول شبكات الاتصالات الأمنية المتخصصة والمتكاملة للكثير من شركائها، الذين يصلون إلى 366 شريكاً، فيما تعزز المؤسسة البنية التحتية في دبي وكل منشآتها ومؤسساتها، ومن بينها المطارات والموانئ، وشبكة الطرق والمواصلات، ومختلف احتياجات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، التي تلبيها في هذا المجال، فضلا عن تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة، وخدمات تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دولياً.

وتعد «نداء» أول مؤسسة في الشرق الأوسط تستخدم نظام الاتصال اللاسلكي الرقمي «تيترا» (TETRA) في خدماتها المتنوعة لتأمين تغطية مثالية وجيدة لمختلف الفعاليات والأحداث المهمة في دبي، فضلاً عن توفيرها محطات للتغطية الداخلية لبعض المنشآت المهمة في الإمارة، بما يضمن توفير خدمة سريعة ومضمونة وموثوقة في تبادل البيانات والمعلومات.

وأنشأت «نداء»، من أجل تعزيز متطلبات الاتصالات «مركز عمليات» لشبكتها يعمل على مدار الساعة، من أجل المساعدة في ضمان عملية تشغيل سلسة، ومعالجة أية مشكلة أو مسألة تتعلق باستمرارية الاتصالات، وهو ما يعكسه استخدامها لشبكة الجيل الرابع الخاصة بها، بهدف تطوير وسائل الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات.

تغطية كبيرة

وأنجزت نداء 148 محطة تغطية منتشرة داخل دبي وضواحيها، فضلاً منطقة حتا، التي تغطيها بنسبة 98% فيما تنتشر شبكة الاتصال لتغطي بعض المناطق البحرية وسواحل دبي، لمسافة 70 كيلو متراً داخل السواحل الشاطئية للإمارة.

واختيرت «إشارة» وهي إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال التابعة لـ«نداء- مؤسسة الاتصالات المتخصصة، مزوداً رسمياً لأمن الاتصالات في»إكسبو دبي«، حيث ستوفر خدمة اتصالات آمنة لجميع أجهزة الاتصال المحمولة الموجودة داخل الموقع على مدار 6 أشهر، هي مدة انعقاده.

فيما سيتمكن المشاركون أثناء الحدث من الاستفادة من أفضل تقنيات أجهزة الاتصالات المحمولة المُشفرة وتوفر نظام الاتصالات اللاسلكية «تيترا» لتغطية هذا الحدث، والذي يُمكن منظميه والمشاركين فيه من الاتصال اللاسلكي لمختلف مجموعات العمل في «إكسبو دبي» بكفاءة عالية، وذلك بهدف تعزيز العمليات اليومية للحدث وإظهاره بالشكل اللائق، وزيادة الكفاءة التشغيلية واستغلال الوقت بكفاءة عالية لتنفيذ العمليات.

اتصالات آمنة

وتتيح نداء شبكة اتصالات آمنة ترسخ مكانة دبي كونها وجهة ذكية تتمتع بالأمن والسلامة، حيث يسهم استخدام هذه الشبكة وخاصة خلال حدث «إكسبو» بتقديم تجربة سلسة لكل من اللجنة المنظمة وموظفي الأمن والمؤسسات الحكومية، التي تتولى مسؤولية التدابير الأمنية، مثل القيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني والإسعاف، وموظفي الأمن، والمتطوعين، وفريق الاستجابة للطوارئ، وغيرها من الجهات المعنية، بما يلبي أحد المتطلبات الرئيسية للحدث في توفير حلول اتصالات آمنة ومستمرة.

وتسعى المؤسسة لتعزيز مزايا حلولها التكنولوجية لتسريع خطوات دبي نحو اعتماد التحول الرقمي، ومن بينها توفير نظام طائرة الدرون المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ تم تصميم هذا النظام للمساعدة في تحليل الحوادث وتحديد مواقع الأشخاص المصابين، ومساعدة فرق الاستجابة الأولية، فيما تُمثل هذه التكنولوجيا جزءاً من التزام المؤسسة بمواكبة أحدث الابتكارات والتطورات الرقمية في مجالات الأمن والسلامة.

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