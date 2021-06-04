٩٩٪ نسب تصرّف النيابات الاتحادية في 5 أشهر

المصدر: (أبوظبي- موفق محمد)

حافظت مؤشرات الأرقام الصادرة حول نسب الإنجاز، التي حققتها كل النيابات التابعة للنيابة العامة الاتحادية على مستوى الدولة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري على نسب إنجاز وصلت إلى 99 %.

وتعزز نسب الإنجاز المرتفعة نجاح النيابة الاتحادية مكانتها، بتبوؤها، بفضل المبادرات والمشاريع التي أقرتها خلال الفترة الماضية، مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والعالمي.

تصرف

وأشارت الأرقام إلى أن إجمالي عدد القضايا المتصرف فيها خلال تلك الفترة وصل إلى 15 ألفاً و63 قضية منها 2974 قضية تم التصرف فيها خلال شهر مايو الماضي بنسبة إنجاز وصلت إلى 99%، الأمر الذي يعزز حرص النيابات الاتحادية والإدارات التابعة لها، على تسريع آليات عملها ومواصلة إنجاز مهامها، وفقاً للمؤشرات المستهدفة والمرتبطة باستراتيجيتها الوطنية.

عن بعد

ووفقاً للبيانات الخاصة بأعداد التحقيقات، التي أجرتها النيابات الاتحادية خلال الفترة ذاتها باستخدام وسائل الاتصال «عن بعد» فقد وصل إجماليها إلى 3 آلاف و905 تحقيقات في الوقت الذي سجلت فيه بيانات إجراءات الأحكام تنفيذ 36 ألفاً و234 حكماً.

ووصل إجمالي عدد الطلبات التي أنجزتها النيابات «عن بعد» عبر التطبيقات الهاتف الذكية والموقع الإلكتروني أو مراكز الاتصال، نحو 56 ألفاً و492 طلباً في الوقت الذي وصلت فيه عدد الأوامر الجزائية الصادرة إلى 4826 أمراً، بينما تم حفظ 3 آلاف و538 قضية.

وعلى الرغم من الظروف الحالية التي يمر بها العام من جراء جائحة «كورونا»، إلا أن النيابة الاتحادية كانت مستعدة للتأقلم مع كل الظروف، عبر خلقها بيئة طوعت البنية التكنولوجيا المتطورة، التي تمتلكها الدولة في مواصلة عمل إداراتها، بما يرسخ استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته، ويضمن تحقيق أولوياتها الاستراتيجية، وتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية.

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