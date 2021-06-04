شرطة رأس الخيمة تطلق حملة «حماية الطفل»

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية - قسم توعية المجتمع - بالتعاون مع أفرعها الجغرافية بمراكز الشرطة الشاملة على مستوى الإمارة، حملة توعوية تحت شعار «حماية الطفل» باللغتين العربية والإنجليزية.

واستهدفت الحملة أولياء الأمور وطلبة المدارس وجرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المدارس الحكومية والخاصة عبر توظيف نظام المحاضرات عن بعد من خلال تطبيق «teams» في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية للحد من السلوكيات الخاطئة.

اهتمام

وقال العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية برأس الخيمة، إن الإدارة وجهت اهتماماً كبيراً لفئة الأبناء عموماً والأطفال تحديداً، نظراً لما يحتاجونه من رعاية ورقابة كبيرتين وتوجيههم وتوعيتهم لاتخاذ السلوك القويم لحماية فكره وجسده من أية تهديدات سلبية قد تؤثر عليه وعلى صحته ثم على مجتمعه في المستقبل، كخطوة لبناء جيل واعٍ متسلح بالأخلاق والمبادئ الدينية ومحافظاً على هويته وعاداته من خلال التركيز على أولياء الأمور الذين يعدون الموجه الأول والرئيسي لهم، تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية في تقديم أفضل الخدمات للوصول إلى مجتمع آمن.

وتضمنت الحملة كما أوضح المقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي رئيس قسم توعية المجتمع، إعداد ونشر بروشور توعوي باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي لشرطة رأس الخيمة، واشتملت على العديد من النصائح والتوصيات الموجهة لولي الأمر في كيفية المحافظة على صحة وسلامة الأبناء من أية مخاطر أو تهديدات قد تحيط بهم،.

إضافة إلى نزول الفرق المختصة بمراكز الشرطة الشاملة كل حسب منطقة اختصاصه في مختلف أماكن تواجد العائلات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة «كوفيد 19»، لتقديم التوعية اللازمة، فضلاً عن تعريف الطفل بحقوقه وواجباته الواجب الالتزام بها والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة ليكون قادراً على مواجهة الحياة، والتعاون مع الوسائل الإعلامية في نشر التوعية على نطاق واسع.

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