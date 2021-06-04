مدير «قطاع المالية» بشرطة أبوظبي يشارك في «الجينوم»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شارك اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي في مشروع برنامج الجينوم الإماراتي تحت شعار «لمستقبل أجيالنا»، والذي تنفذه شركة G42 بالتعاون مع دائرة الصحة وبتنظيم من إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي.

ويأتي المشروع انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين لرسم الخارطة الجينية المرجعية لمواطني الإمارات والتعرف على الأمراض الوراثية والصفات الجينية لديهم وتطوير الخدمة الصحية ووضع خطة علاجية ووقائية للمجتمع بناء على نتائج التحليل الجيني للمواطنين.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي أن هذا المشروع يعد رائداً لاستشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية ودخول حقبة جديدة من الطب الجيني المستند إلى استخدام المعلومات الوراثية كجزء من الرعاية السريرية، بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية والمزمنة مثل السمنة والسكري وضغط الدم وأمراض السرطان والربو والوصول إلى علاج شخصي لكل مريض حسب العوامل الوراثية من خلال استخدام العلوم الجينية والتقنيات الحديثة المبتكرة حول التنميط والتسلسل الجيني للتعرف إلى البصمة الجينية.

ويوفر المشروع للمواطنين أفضل مستويات الرعاية الصحية لفهم طبيعة الأمراض الوراثية السائدة في مجتمع الإمارات باستخدام الجينوم، وتطبيق الطب الشخصي للمرضى والعوائل الإماراتية، بما يسهم بتوفير التشخيص الدقيق والعلاج المناسب للمرضى، وتعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية والمزمنة لدى الأجيال القادمة، وإعادة ابتكار السياسات الصحية للدولة مستقبلاً بالاعتماد على الكفاءات الوطنية، وبالتعاون مع أرقى مراكز الأبحاث الطبية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار في القطاع الصحي.

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