شرطة عجمان تكرّم المتميزين في إدارة المرور والدوريات

المصدر: عجمان - البيان

كرم الرائد راشد حميد خليفة بن هندي العليلي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان عدداً من أفراد إدارة المرور والدوريات، وذلك في إطار أنظمة التحفيز المطبقة في شرطة عجمان لتكريم منتسبيها من المتميزين في العمل، ولتفانيهم وكفاءتهم في العمل وحملات الضبط المروري وجهودهم التي بذلوها في تأدية مهامهم الوظيفية، الأمر الذي استحق الإشادة والثناء.

وأكد الرائد راشد بن هندي أن هذا التكريم يأتي تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تولي اهتماماً لكل العناصر البشرية كونها العنصر الأساسي في عملية التطور والاستدامة من خلال تشجيعهم على بذل مزيد من الجهد والتفاني في كل المهام التي توكل إليهم.

وفي ختام التكريم، تمنّى نائب مدير إدارة المرور والدوريات للمكرمين التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وحثهم على الاستمرار في مواصلة العطاء لخدمة العمل الأمني في الإمـارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز