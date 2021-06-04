تحت رعاية خليفة.. محمد بن راشد يشهد حفل تخريج الدفعة 41 في جامعة الإمارات الثلاثاء المقبل

المصدر: (العين - البيان ووام )

تقيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل، حفل التخرّج الافتراضي للدفعة 41 من طلبتها وطالباتها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتشريف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويشارك في هذا الحفل الافتراضي عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأولياء الأمور.

وحرصاً من إدارة الجامعة على أن يبقى حفل التخريج محطة سنوية رغم الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا»، قامت بتوفير آلية متميزة للاحتفال بتخريج الطلاب عن بُعد، وبث روح البهجة والفرح مع تعزيز روح الإبداع والابتكار من خلال حفل يليق بمكانة وسمعة الجامعة، حيث تمّ تجهيز استديو خاص بأحدث التقنيات لتصوير فقرات الحفل وبثها عبر تقنيات التواصل الإلكتروني.

وتضمّ الدفعة 41 من خريجي الجامعة 2725 طالباً وطالبة، منهم 346 في برامج الدراسات العليا، و62 خريجاً وخريجة من كلية الطب والعلوم الصحية.

ريادة

من جهة ثانية، أُدرجت جامعة الإمارات العربية المتحدة في قائمة تصنيف «ليدن 2021»، وذلك لأفضل الجامعات في العالم وفقاً لمجموعة متنوعة من المؤشرات المختارة ويقدم تصنيفات مختلفة متعددة.

وتعد جامعة الإمارات العربية المتحدة مؤسسة وطنية رائدة في مجال المنشورات البحثية التعاونية الدولية بنسبة 82%، والأوراق المنشورة في المجلات المفتوحة بنسبة 50% ويتضمن تصنيف «ليدن 2021» أيضاً قائمة بالمؤلفين حسب الجنس، حيث تعد جامعة الإمارات العربية المتحدة حالياً ثاني أفضل مؤسسة تعليمية بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسبة الأوراق البحثية النسائية.

ويقدم تصنيف «ليدن 2021» رؤى مهمة حول الأداء العلمي لأكثر من 1200 جامعة كبرى في جميع أنحاء العالم باستخدام مؤشرات ببليومترية مقدمة من قبل مركز الدراسات العلمية والتقنية في جامعة ليدن، حيث يزود المركز بيانات شبكة العلوم بعدد من الطرق مثل مطابقة الاقتباس لتحديد التعاون الصناعي والترميز الجغرافي للعناوين المدرجة في المنشورات ويتم إجراء تصنيف ليدن من مجموعة فرعية من شبكة العلوم أنتجتها كلاريفيت أناليتكس والتي تمثل المجلات الأكثر تأثيراً.

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