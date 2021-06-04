تعاون بين «الاتحاد للطيران» وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وسيتم الترويج عبر منصات الاتحاد الإلكترونية، لتشجيع الأعضاء على التبرع بأميالهم، لدعم برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتورة ناديا بستكي نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة الاتحاد للطيران، وتويلي كوربانوف المنسق التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين عن بعد في أبوظبي.

وسيعزز التعاون، الجهود التطوعية عالمياً، ويوسع نطاق وصوله، ليشمل عملاء وأسرة الاتحاد، ويدعم برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، المشاريع التطوعية حول العالم، وفي الدول العربية، ويهدف إلى إشراك متطوعي الاتحاد في مختلف الأنشطة والفعاليات الداعمة، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، فضلاً عن زيادة الوعي بالقضايا التطوعية، لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة ناديا بستكي نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة الاتحاد للطيران: «تفخر الاتحاد، بكونها أول شركة طيران توقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة للمتطوعين، لدعم مبادرات البرنامج العالمية، ومجمّع المواهب الرائد لديهم، وسيكون أمام متطوعي الاتحاد، فرصة للمشاركة في البرنامج، وتقديم خبراتهم ومهاراتهم العالية، وترسيخ بصمة الاتحاد الإنسانية على امتداد العالم. كما أننا سعداء بتوفير الفرصة لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد، لتقديم مساهماتهم الإنسانية الداعمة عبر التبرع بالأميال».

وقال تويلي كوربانوف: «نحن سعداء بانضمام مجموعة الاتحاد للطيران، إلى شبكة شركائنا في القطاع الخاص، ممن يؤمنون بقوة العمل التطوعي، في دفع أهداف التنمية المستدامة. آمل أن تساعد هذه الشراكة، في زيادة الوعي بالإنجازات الملهمة لمتطوعي الأمم المتحدة حول العالم. من خلال إتاحة التبرع بالأميال، سيكون لدى أعضاء برنامج ضيف الاتحاد، قناة مباشرة لدعم مثل هذه الإنجازات».

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