عمومية جمعية الصحفيين الإماراتية تنتخب مجلس إدارة جديداً

المصدر: وام

عقدت جمعية الصحفيين الإماراتية - اليوم عن بعد - اجتماع جمعيتها العمومية العادية وانتخابات مجلس الإدارة والتي أدراها حمد المناعي مستشار وزارة تنمية المجتمع ورضا حجازي ومها المهيري، من إدارة جمعيات ذات النفع العام بوزارة، من غرفة عمليات الوزارة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور أحمد المنصوري وحسين المناعي وفضيلة المعيني ومحمد الحمادي وحسن عمران وحصة سيف وسلامة الكتبي ورائد الشايب ومحمد سعيد الطنيجي والذين يمثلون أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي سيتولى المهمة لمدة 3 سنوات قادمة تنتهي في 30 أبريل 2024، وذلك من بين 24 من المرشحين لعضوية المجلس في الانتخابات التي أجريت بعد مناقشة جدول أعمال الجمعية العادية للجمعية.. فيما جاء خالد الغيلاني وعبدالرحمن النقي البستكي بقائمة الاحتياط.

وأدلى 133 من الأعضاء بأصواتهم في الدورة الحالية التي تحمل رقم 9 والتي شارك فيها 137 من الأعضاء من بين 154 عضوا من الأعضاء العاملين الذين سددوا الاشتراك حتى عام 2021، من إجمالي عدد الأعضاء العاملين وهم 404 أعضاء.

واعتمدت الجمعية العمومية التقارير طبقا لجدول الأعمال، والتي عرضها محمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة وشهدت التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية الذي عقد في أبريل عام 2019 واجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وتم عرض التقرير الإداري لنشاط الجمعية عامي 2019 و2020، ومناقشة برامج النشاط وخطة العمل عن عام 2021 واعتماد الميزانية التقديرية للعام الحالي، والميزانية العمومية للجمعية عامي 2019، و2020، واختارت مدقق الحسابات للعام الحالي من بين العروض المقدمة.

وتطرق الحضور إلى عدد من الموضوعات التي رد عليها محمد الحمادي الذي استمع إلى مناقشات الأعضاء ومن بينها تدريب شباب الصحفيين ومنحهم فرصا في المؤسسات الصحفية والإعلامية لرفع درجة التوطين في مجال الإعلام.

ونوه الحمادي إلى زيادة عدد الأعضاء خلال العامين الماضيين ليبلغ عدد أعضاء الجمعية إلى 1236 عضوا، موضحا أن عدد الأنشطة والفعاليات التي نفذتها الجمعية بلغ 77 نشاطا وفعالية.

وشكر الأعضاء على حضورهم وتفاعلهم مشيدا بمشاركة الشباب في التجربة الانتخابية التي من شأنها إثراء خبراتهم وتجاربهم مؤكدا أن الشباب سيبقون عماد الجمعية في المرحلة المقبلة.

عبر عن شكره كذلك للجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة تنمية المجتمع والقائمون عليها لتنظيم عملية الانتخابات وأعمال الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة لتشكيل هيئته الجديدة وفق نتائج الانتخابات.

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