فاطمة بنت مبارك: شباب الوطن تنافسوا في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات بهمة وثقة وإبداع

المصدر: وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات أظهرت القدرات الإبداعية المتميزة لشباب الوطن الذين تنافسوا في هذه المسابقة بهمة وثقة وإبداع.

جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة - عبر تقنية الاتصال المرئي - خلال الحفل الختامي للمسابقة الذي أقيم اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش يرافقه سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بتتويج الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بحضور نخبة من كبار المسؤولين ووسط إجراءات احترازية متكاملة.

واسفرت النتائج عن فوز 49 مواطنا ومواطنة في منافسات الدورة الـ12 الرائعة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات التي نظمها "أبوظبي التقني" خلال الفترة من 31 مايو وحتى الثاني من يونيو الحالي.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. " نحتفل اليوم مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بنخبة من البراعم الوطنية المشرقة التي قدمت ملحمة من التنافس بهمة وثقة وإبداع خلال المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021 التي نظمها "أبوظبي التقني" باقتدار وإبهار رغم تحديات "كورونا" فاستحق المركز كل الشكر والثناء كما استحق شباب الإمارات الصدارة في 17 تخصصا تكنولوجيا وهندسيا وصناعيا تقنيا ومهنيا لازمة لبناء وازدهار الأمم المتقدمة.

وأضافت سموها " خالص التهاني والتبريكات لوطننا العظيم دولة الإمارات والقيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بهذه الكوادر الوطنية الجديدة من فتيات و شباب الإمارات الواعد بمستقبل مزدهر يغنيه أبناء الإمارات بروح الإصرار على الإبداع والابتكار والتقدم.

وقالت سموها.. " لقد قدر الله لبلدنا الكبير وأنعم علينا جميعاً بهذه القيادة الرشيدة التي تعمل بإصرار وإخلاص من أجل تمكين مؤسسات الدولة من العمل الخلاق الهادف لما فيه صالح الوطن والمواطن الذي هو مصدر الثروة الحقيقية لدولة الإمارات ومن هذه المؤسسات المتميزة يأتي مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ليواصل العمل المبتكر للعام الثاني عشر على التوالي في تنظيم المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات لتكون رافدا لأجيال الحاضر والمستقبل من شباب الامارات القادر على التوافق مع متطلبات التقدم الصناعي والاقتصادي الشامل في كافة إمارات الدولة وهو الأمر الذي يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدولة بما يمكن المجتمع الإماراتي ليكون قادرا دائما على الإبداع في التخصصات الصناعية والهندسية والتكنولوجية التي بها تتقدم الأمم وتزدهر".

وأكدت سموها أن مركز أبوظبي التقني نجح خلال تنظيمه الدورة الثانية عشرة من المسابقة في تهيئة الأجواء الصحية وتوفير أحدث الآليات والإمكانيات المتطورة التي مكنت نحو مائة من شباب وفتيات الوطن من إبراز قدراتهم المتميزة في 17 تخصصا ومهارة جميعها محل تنافس بين دول العالم في كبرى المسابقات العالمية فخرجت الدورة الجديدة من المسابقة بنجاحات مشهودة وفق معايير عالمية حددها الخبراء والمتخصصون.

وأضافت سموها.. " هذا النجاح الكبير يأتي بفضل الله أولاً ثم الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة بما يمكن إدارة "أبوظبي التقني" من العمل وفق استراتيجية متقدمة تراعي مبدأ الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الوطنية لدعم مسيرة التنمية المستدامة وهو الأمر الذي نوجه به من أجل النهوض بمهارات الشباب والفتيات وتطوير دورهم كشريك أساسي في عمليات البناء والتطوير في الدولة ولتحقيق ذلك فإنه من المهم بناء شراكات بين المركز وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة مما يعزز العمل الوطني المشترك ويدفع الشركاء لمواصلة عمليات البناء في مجال اكتشاف وصقل مهارات الشباب كونهم المستقبل الواعد لإنجاز المهام التنموية.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ختام كلمتها.. إن رعايتنا للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات مستمرة بإذن الله مؤكدين ثقة القيادة الرشيدة في أنكم يا أبناء الإمارات سمتكم الإبداع والإصرار على تقديم الابتكارات التي تساهم في سلامة وأمن وتقدم المجتمعات ورقي الدول والعالم أجمع مع أجمل التهاني والتبريكات لكم يا شباب الإمارات فقد أثبتم أنكم اهلاً لهذا التتويج كما نبارك ونهنئ الإدارة العليا في مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ممثلة في سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام على هذا النجاح الباهر والهادف نحو صناعة الحاضر والمستقبل الذي يرسخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو صدارة دول العالم المتقدم".

من جانبه قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في كلمته.. " نعيش جميعا عرسا حقيقيا نحتفل خلاله بمولد كوادر وطنية جديدة قادرة على صناعة الحاضر والمستقبل ومن ثم فعلينا أن نشكر الله عز وجل ثم نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة التي تقدم كافة أشكال الدعم لـ"أبو ظبي التقني" وكافة مؤسسات الدولة لتمكينها من العمل الوطني الراقي لبناء الكوادر الوطنية المبدعة واكتشاف وصقل المهارات الإبداعية لشباب وفتيات الإمارات في مختلف مجالات الحياة التي تقوم عليها النهضة الصناعية والاقتصادية في دول العالم المتقدم وبما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدولة، ورؤية أبو ظبي 2030.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات" على الرعاية الكريمة التي توليها سموها لفعاليات المركز بشكل عام والمسابقة الوطنية بشكل خاص وللمرة الـ12 على التوالي باعتبارها الحدث الأبرز لاكتشاف المواهب الوطنية المتميزة في التخصصات الصناعية والتكنولوجية.

وأضاف "المسابقة الوطنية بدأت عام 2009 بعشرة مهارات فقط وتم تنظيمها في إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفي صفوف دراسية معينة ليستمر التطوير في عدد المهارات ليصل الى أكثر من خمسين تخصصا بداية من تصميم المجوهرات الى الذكاء الاصطناعي كما زاد عدد المتسابقين لأكثر من خمسمائة متسابق يمثلون كافة المؤسسات الجامعية والتعليمية بالدولة وسنواصل التطوير الدائم في المسابقة لنتوافق مع آمال وطموحات القيادة الرشيدة وليكون المواطن هو المصدر الرئيسي لثروة الوطن في المستقبل القريب والبعيد.

وأشار إلى أنه من أجل ذلك فإن "أبوظبي التقني" بكافة مؤسساته الجامعية والثانوية والتدريبية إضافة الى مركز الابتكار جاهزون جميعاً لتقديم التدريب المتخصص سنوات عديدة لكل مواطن يمتلك موهبة أو رغبة حقيقية للعمل في التخصصات الهندسية والصناعية والمهنية وذلك بهدف أن يكونوا رجال أعمال في تخصصاتهم وهذا هو املنا في شباب الوطن الذي لمسنا فيه الجدية والالتزام في التدريب بل والشغف نحو إتقان العمل وهذه الصفات من علامات النجاح والتميز الذي يجعلكم قادرين على تقديم النموذج المشرف عند تمثيل الدولة في المحافل الاقليمية والأسيوية والدولية".

وأعرب الدكتور مبارك الشامسي في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير للشركاء الاستراتيجيين الذين قدموا النموذج في العمل الوطني الصادق خاصة وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والاتحاد للطيران وشركة أبوظبي للإعلام وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومعهد التكنولوجيا التطبيقية وبوليتكنك أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وكليات التقنية العليا والشكر موصول الى المحكمين والخبراء واولياء الامور الذين ساهموا جميعاً في إعداد المتسابقين ليكونوا وفق طموحات القيادة الرشيدة.

من جانبه أوضح المهندس علي محمد المرزوقي نائب مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بالإنابة رئيس مهارات الإمارات.. أن لجان التحكيم منحت الميداليات الذهبية لـ17 فائزا كما منحت الميداليات الفضية لـ17 فائزا وفائزة فيما تم منح الميداليات البرزونزية لـ15 فائزا مؤكدا أن المسابقة شهدت في كافة التخصصات تنافسا شديداً بين المتسابقين ولم تحسم النتائج الا بعد ختام المسابقة وهو الأمر الذي يشير الى مدى تقدم المتسابقين في دقة وسرعة الأداء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز