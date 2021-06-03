عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الثامن للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الخطط المستقبلية لتحقيق المطلوب على أكمل وجه.

وخلال الاجتماع استعرض أعضاء اللجنة التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها منذ اجتماع اللجنة العليا السابق.

وشهد الاجتماع أيضا مناقشة الأولويات الواجب تنفيذها في الفترة المقبلة من قبل كل جهة معنية لتلبية جميع المتطلبات والتوصيات المقدمة من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف".

حضر الاجتماع .. معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة و معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي أحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة ومعالي طلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسعادة سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة أحمد بن لاحج الفلاسي مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة عبدالله سلطان النعيمي من المجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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