«معاً» تعلن إتمام المرحلة الأولى من «أطمح»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن إتمام المرحلة الأولى بنجاح من برنامج «أطمح»، المشروع الأول لعقود الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أطلقته الهيئة، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، والدار العقارية، ومؤسسة الدار للتعليم، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والذي وفر الدعم التعليمي والتدريب المهني لـ 25 طالباً من أصحاب الهمم.

ويعتبر «أطمح»، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بالمهارات والخبرات المهنية، التي تؤهلهم لسوق العمل.

وتم إطلاق برنامج «أطمح» في شهر مايو 2020، وشهد تحقيق العديد من الإنجازات، كان أهمها إبرام الشراكة خلال فترة قياسية مدتها 6 أشهر، والنجاح في مواكبة منظومة التعلم عن بعد، في ظل التحديات الصحية الأخيرة، وذلك بقيادة الكادر التدريسي من الموجهين والمدربين المختصين الثمانية، الذين تم إعدادهم وتدريبهم.

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