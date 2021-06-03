المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يحصل على جائزة «ستيفي الشرق الأوسط الذهبية الفخرية»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حصل المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، على جائزة «ستيفي الشرق الأوسط الذهبية الفخرية»، عن فئة «الإدارة المتميزة في دعم مجتمع الأعمال»، ضمن جوائز «ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021»، تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال حفل افتراضي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي للاحتفاء بجميع الفائزين في الدورة الثانية من «الجوائز العالمية».

وحاز المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة على الجائزة تقديراً لجهوده الرائدة في تعزيز وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة العالمية في جميع المجالات والترويج لها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، إضافة إلى دور المكتب المحوري في دعم مجتمع الأعمال في الإمارة من خلال تقديم رؤية إعلامية متطورة لتعزيز مختلف القطاعات الحيوية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية كافة، وكذلك دعم مساعي الحكومة لتوفير مناخ مواتٍ لازدهار ونمو الشركات، والمساهمة في دعم التنمية الشاملة في الإمارة ودفعها نحو آفاق جديدة من التطور.

وقالت هبة فطاني مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: «يمضي المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة بدعم ورؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، من أجل توفير أدوات إعلامية مبتكرة ومتطورة، وتوظيفها للمساهمة في تنفيذ توجيهات سموه الرامية إلى الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز مكانة رأس الخيمة على خارطة الاقتصاد العالمي».

وأضافت: «إن الحصول على جائزة «ستيفي الشرق الأوسط الذهبية الفخرية» عن فئة الإدارة المتميزة في دعم مجتمع الأعمال نتاج جهود فريق المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، التي تلعب دورها في نقل رسالة رأس الخيمة الحضارية إلى العالم، كما أن الجائزة هي المحفز لنا لبذل المزيد من الجهد والعمل على تطوير أدواتنا ورؤيتنا الإعلامية لخدمة كافة أهداف الإمارة الحيوية وتعزيز سمعتها العالمية».

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