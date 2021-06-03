«الإحسان الخيرية» و«الهلال الأحمر» تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: عجمان - وام

بحث الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية في عجمان ووفد من هيئة الهلال الأحمر برئاسة سالم العامري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في الهيئة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية ودورها في تحقيق الحياة الكريمة للجمهور المستهدف.

ورحب الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي بوفد الهلال الأحمر، موضحاً أن الزيارة جاءت لتعزز أواصر التعاون بين الجانبين وترسخ مفهوم العمل الخيري والتعرف على الأجندة الاستراتيجية للمشاريع الخيرية للعام الجاري، مؤكداً أهمية الشراكة مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعمل الخيري وتبادل الخبرات وتعميق سبل التعاون فيما بينها سعياً نحو تميز الأسلوب وللارتقاء بالمجتمع ومساعدة المحتاجين من المواطنين والمقيمين.



جولة



وشاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن مستشفى الإحسان وتفقد أقسام مجمع الإحسان الطبي وتعرف على أهم الممارسات التي تتبع في الرعاية الصحية والمشاريع العامة التي من شأنها تلبية احتياجات المستحقين من الأسر المتعففة وتمكين الأيتام وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم لتحقيق الحياة الكريمة وزيادة نسبة الرضا لدى الفئات المستهدفة من المجتمع.

وفي نهاية الزيارة كرم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي وفد الهلال الأحمر تقديراً لتعاون الهيئة المستمر مع الجمعية، فيما أشاد سالم العامري بدور الجمعية في ابتكار المبادرات النوعية التي تناسب الظروف لتسخير كل الإمكانيات من أجل تحقيق التكافل المجتمعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز