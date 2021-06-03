ندوة في دبي تناقش الأمن المائي في السنة النبوية

المصدر: دبي - البيان

انطلقت، أمس، فعاليات الندوة الدولية العاشرة للحديث الشريف، التي تنظمها «عن بعد» جامعة الوصل بدبي، تحت عنوان «الأمن المائي في السنة النبوية.. الاستراتيجيات والمقاصد»، بمشاركة 16 باحثاً من مختلف الدول العربية والإسلامية.

جهود

حضر الندوة- التي تقام على مدى يومين تحت رعاية معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الجامعة- معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير الجامعة، والدكتور عارف الشيخ مستشار الأمور الأسرية في محاكم دبي، وعدد من الباحثين والمختصين وأساتذة الجامعة وطلبتها.

وثمن معالي جمعة الماجد جهود الباحثين الهادفة إلى إثراء فعاليات هذه الندوة بأبحاثهم القيمة، وجهود الأمانة العامة لندوة الحديث الشريف، التي اختارت الأبحاث حسب المعايير العلمية خدمة لدور السنة النبوية في حياتنا المعاصرة، وتفعيلاً لرسالة جامعة الوصل في خدمة المجتمع والوطن. وتحدث معالي سعيد محمد الطاير عن أهمية الماء باعتباره أساس الحياة.

مشيراً إلى تقارير منظمة الصحة العالمية بانخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة الصالحة للشرب، لذا يعد موضوع الأمن المائي من أحد أبرز التحديات العالمية، لافتاً إلى استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات للمياه 2036، التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه، خلال الظروف الطبيعية والظروف القصوى، وتعالج تحديات الأمن المائي على المدى الطويل.

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