الصايغ: الإمارات سترسل 10 أطنان من المعدات الطبية إلى نيبال قريباً

المصدر: أبوظبي - وام

بحث معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، وبراديب كومار غوياوالي وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، خلال لقاء عقد عبر الاتصال المرئي، التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

بالإضافة إلى بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأبلغ معاليه الوزير النيبالي أن دولة الإمارات العربية المتحدة سترسل 10 أطنان من المعدات الطبية، و150 جهاز تنفس إلى نيبال قريباً، لتعزيز جهود البلاد في الحد من انتشار «كوفيد 19». وأشار معالي الصايغ إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيبال في تقدم مستمر.

مؤكداً وجود العديد من الفرص والإمكانات لتطويرها وتعزيزها، ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين، ومشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتضافر الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرفاه للشعبين الصديقين.

علاقات

ومن جانبه عبر غوياوالي عن فخره واعتزازه بالعلاقة الوطيدة، التي تربط نيبال بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها شريك أساسي لبلاده. وقدم خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً على دعمها لبلاده، خصوصاً في ظل جائحة «كوفيد 19»، التي اجتاحت العالم بأسره.

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