ولي عهد عجمان يطّلع على برامج وأنشطة مهرجان المربعة للفنون

المصدر: عجمان- وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن فعاليات «مهرجان المربعة للفنون»، التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل، تعكس ملامح إرث الحضارة الإنسانية في الإمارات، وتشكل عنواناً لما تتمتع به إمارة عجمان من مواقع تراثية وأنشطة ثقافية وفنية، وليكون أحد جسور التلاقي والحوار بين مختلف أفراد المجتمع، والاطلاع على كافة الفنون التي تتمتع بها الدولة، وتشمل جميع الفنون الثقافية والتراثية.

وقال سموه - خلال الاطلاع على برامج وأنشطة وأهداف المهرجان، الذي سيقام في الحي التراثي التابع لبلدية عجمان، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية، وعدد من المسؤولين - إن الفنون بكافة مناحيها، تعد جزءاً أصيلاً من ركائز وذاكرة المجتمعات.. مؤكداً أنه بالإبداع تحيا الشعوب وتتطور.

وأضاف أن الوالد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يحرص دائماً على إبراز دور الفنون والثقافة في كافة الفعاليات التي تقام في الإمارة، ويأتي هذا المهرجان في دورته الأولى، بناء على توجيهاته ورؤية الإمارة، بنقل رسالة فنية وثقافية، من خلال الفعاليات، إلى جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للإمارة.

وأكد سموه أن عجمان، تولي الأنشطة الفنية اهتماماً ملحوظاً، وتدعمها من خلال تنظيم وإقامة المعارض التي ساهمت في رفد الحركة الثقافية والإبداعية في الإمارة.

ودعا كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات العاملة في عجمان، للمساهمة في دعم هذا الحدث، وتقديم برامج وفعاليات متنوعة تثريه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز