سفير الدولة لدى روسيا يلتقي رئيس تتارستان

بحث الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية ورستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والإنسانية والثقافية. جاء ذلك خلال مراسم افتتاح مصنع سيارات «آوروس» الفارهة بمدينة إيلابوغا في جمهورية تتارستان الروسية، والذي شارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الاتصال المرئي.

كما التقى الجابر مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينس مانتوروف، حيث بحث معه في آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه في مجال ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار.كما زار برفقة عبدالله ناصر الجعبري الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية مجموعة شركات «كاماز»، وهي أكبر منتج روسي للمركبات التجارية حيث أنشئت في العام 1969، كما تعد ضمن أعلى 20 منتجاً رئيسياً في العالم.

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