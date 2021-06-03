طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا - صحو إلى غائم جزئيا - يكون حارا نهارا.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم غد الجمعة طقسا رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا - صحوا إلى غائم جزئيا - حارا نهارا.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتوقع أن تكون هناك فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الساحلية والداخلية يوم السبت المقبل، الذي يشهد طقسا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا حارا نهارا.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن تكون هناك فرصة لتشكّل ضباب أو ضباب خفيف يوم الأحد صباحا على بعض المناطق الساحلية و الداخلية على أن يصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر - حارا نهارا.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ومن المتوقع أن تكون هناك فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباح الاثنين المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويكون الطقس صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر - حارا نهارا.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س .. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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