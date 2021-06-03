تعاون بين «مورو» و«آب دايناميكس»

المصدر: دبي - البيان

أبرم مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية مزود خدمات عالمي مع شركة «آب دايناميكس» التابعة لشركة «سيسكو» العالمية.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح شركة «مورو» المزود الأول والوحيد لخدمات «آب دايناميكس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يوفر لمتعاملي شركة «مورو» منصة لمراقبة الأعمال وأداء التطبيقات والمستخدمين، وتتبع تعاملات المستخدمين النهائيين ومنصات الشبكات والبرمجيات المقدمة كخدمة (SaaS)، إضافة إلى تعزيز أمن التطبيقات، وذلك من خلال منصة مورو السحابية ومراكز البيانات التابعة لـ شركة «مورو» وخدماتها المتخصصة في الاستضافة السحابية.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، وشكري عيد، المدير التنفيذي لدول منطقة الخليج لدى سيسكو الشرق الأوسط.

جهود

وقال المهندس مروان بن حيدر: «تدعم الاتفاقية جهودنا لجعل شركة «مورو» مركزاً للتحول الرقمي في المنطقة، ورؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة رائداً عالمياً في مجال التكنولوجيا الرقمية».

من جانبه، قال شكري عيد: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة «مورو»، المعروفة باتباعها لأفضل الممارسات وبحلولها المتطورة وخدماتها الرقمية المقدمة عبر مراكز بياناتها المتعددة».

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