الفلبين ترغب بتعاون وثيق مع الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي

المصدر: إعداد: نهى حوا

أكد رامون مانجاهاس لوبيز، وزير التجارة والصناعة الفلبيني، والمفوض العام الفلبيني لمعرض «إكسبو 2020 دبي» أن الفليبين ترغب في التعاون الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن «البلدين يتشاركان في أهداف وطنية مماثلة».

وأفاد في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء الإمارات (وام) من مانيلا، عبر تطبيق «زووم» بأن المستثمرين الإماراتيين يتم تشجيعهم على النظر في الأعمال التجارية الزراعية والزراعة في الفلبين، لأن هذا القطاع كبير، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة الأغذية والزراعة في الفلبين، والتعاون المحتمل في هذه القطاعات بين البلدين، إلى جانب مواضيع أخرى، على طاولات مستديرة للأعمال في الجناح الفلبيني، خلال معرض «إكسبو 2020 دبي».

نمو

ورأى رامون أن وجود جالية كبيرة من الفلبين في الإمارات يسهم في زيادة صادرات المنتجات الفلبينية إلى الإمارات، وبشكل خاص السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، بما في ذلك المنتجات الغذائية، وأن ازدهار العديد من مطاعم الخدمة السريعة الفلبينية وغيرها من العلامات التجارية الفلبينية في الإمارات، يكمن وراء هذا السبب أيضاً، كاشفاً عن وجود عدد كبير من الشركات المملوكة للفليبين في الإمارات ومعظمها في دبي، وأن هذا العدد في ازدياد مستمر، إذ هناك حالياً 792 شركة فلبينية في إمارة دبي، وفقاً لغرفة تجارة وصناعة دبي.

وفي سياق ذلك، أكد أن «العلاقات التجارية والثقافية والعلاقات بين الناس تشكل عوامل إيجابية، تجعل الفلبين والإمارات أقرب بكثير من ذي قبل»، آملاً في الحفاظ على هذا النمو الإيجابي في العلاقات، ومشيراً في سياق ذلك إلى أن الفلبين والإمارات شاركتا معاً في البرامج التدريبية، التي تقدمها الحكومة الفلبينية للتشجيع على الريادة، قائلاً: إن «أكثر من 10 آلاف عامل فلبيني في الخارج في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عائلاتهم في الفلبين خضعوا لتدربينا».

«إكسبو دبي»

وبخصوص «إكسبو 2020 دبي»، قال الوزير: إن الجناح الفلبيني، البانجكوتا، في «إكسبو» سيعرض جمال البلاد وأولوياتها، وإن الدولة الفلبينية نفسها وضعت الأولوية في قطاعي التجارة والاستثمار اللذين سيتم الترويج لهما في المعرض.

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