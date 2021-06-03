%10 ارتفاعاً في الطلب على الطاقة و«الحمل الذروي» بدبي

المصدر: دبي - البيان

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن ارتفاع بنحو 10% في الطلب على الطاقة و10% في الحمل الذروي في إمارة دبي، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وارتفع الطلب على الطاقة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 16.467 غيغاوات ساعة مقارنة مع 14.988 غيغاوات ساعة للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1479 غيعاوات ساعة بنسبة 10%، فيما ارتفع الحمل الذروي من الكهرباء في إمارة دبي منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2021 إلى 7966 ميغاوات، مقارنة مع 7248 ميغاوات للفترة نفسها في عام 2020، أي بزيادة قدرها 718 ميغاوات وما نسبته 10%.

تعافٍ

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «يؤشر الارتفاع في الطلب على الطاقة والحمل الذروي في دبي إلى التعافي الاقتصادي وانتعاش مختلف الأنشطة الحيوية في الإمارة، والسير قدماً نحو تعزيز الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل المواطنين والمقيمين في الدولة، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي.

حيث نواصل العمل على رفع قدرتنا الإنتاجية من الكهرباء والمياه، وكذلك قدرة شبكات النقل والتوزيع بما يتواكب مع توسع المناطق العمرانية والاقتصادية في دبي، وذلك من منطلق رؤيتنا كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة 12900 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً».

مقارنات

وأضاف معاليه: تعتبر الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم وفق مقارنات معيارية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث سجلت الهيئة تميزاً في الكفاءة والاعتمادية والاستدامة والإدارة المثلى للبنى التحتية من كهرباء ومياه.

وقد حققت الهيئة نتائج منافسة للغاية حتى تفوقت على القطاع الخاص، متجاوزة في ذلك نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية، تمثل في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 5.1% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت متوسط 1.66 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى أكبر شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

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