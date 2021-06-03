25 مركزاً صحياً لتوفير خدمة فحص ما قبل الزواج

المصدر: (دبي - البيان)

تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم خدمات الفحص الطبي ومن ضمنها اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات، وللموظفين الجدد، والإقامة بغرض العمل.

إضافة إلى خدمة المشورة والفحص ما قبل الزواج، مع توفير إمكانية إصدار بدل فاقد لشهادة خلو من الأمراض لفحص ما قبل الزواج مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتحصين صحة المجتمع.

وتوفر الوزارة للمتعاملين من خلال خدمة المشورة والفحص ما قبل الزواج، خدمة الاستشارة الطبية اللازمة قبيل الزواج للتأكد من خلوهم من أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية والمنقولة جنسياً بهدف تقديم النصائح والتوصيات، وضمان مجتمع صحي وأطفال خالين من أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية والمنقولة جنسياً، ويمكن إصدار الشهادة في 25 مركزاً صحياً تابعة للوزارة، حيث تعتمد المدة اللازمة للإنجاز على نتيجة الحالة الطبية للطرفين وتتراوح ما بين 3 ـ 10 أيام عمل وتمتد صلاحية التقرير إلى 3 أشهر.

كما توفر الوزارة خدمة إصدار بدل فاقد لشهادة خلو من الأمراض لفحص ما قبل الزواج والتي تُمكن المتعاملين من التقدم بطلباتهم للحصول على شهادة بدل تالف أو فاقد لشهادة تم إصدارها سابقاً بخصوص الخلو من الأمراض بهدف إتمام إجراءات الزواج.

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