مركز الشباب العربي يطلق بودكاست «قصتي» بالتعاون مع «سكاي نيوز عربية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الشباب العربي إطلاق سلسلة «قصتي» من «بودكاست الشباب العربي» بالتعاون مع قناة «سكاي نيوز عربية»، لتقديم محتوى إبداعي مسموع احترافي يقدّم قصصاً ملهمة للشباب العربي ويوسع آفاقه المعرفية باستخدام تطبيقات التكنولوجيا والحلول الرقمية.

وتوفر سلسلة «قصتي» من بودكاست الشباب العربي مساحة إبداعية مفتوحة لتقديم قصص النجاح والإنجاز الملهِمة في قالب سردي يحاكي اهتمامات الشباب في البلاد العربية ويحكي طموحاتهم.

وتأتي النسخة المحدثة من «بودكاست الشباب العربي» ضمن «المكتبة الصوتية» التابعة للمركز والتي تحتوي مخزوناً متنوعاً من الكتب الصوتية والمحتوى المعرفي المسموع المتاح للشباب باللغة العربية في أي وقت ومن أي مكان.

ويسهم تعاون مركز الشباب العربي مع «سكاي نيوز عربية» في إفساح المجال للشباب العربي لتطوير مهاراتهم في مجال السرد الرقمي المسموع وإنتاج مواد صوتية تثري المحتوى العربي المتوفر للشباب باللغة العربية على شبكة الإنترنت.

استراتيجية

وقال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «يهدف مركز الشباب العربي لتمكين الشباب في أوطانهم وفي هذا السياق تأتي نسخة «قصتي» من بودكاست الشباب العربي لتحتفي بالقصص الملهمة للشباب في البلاد العربية وتوظف ميزات تقنية البودكاست كوسيلة لإثراء المحتوى العربي المتوفر على شبكة الإنترنت، وصقل مهارات الشباب العربي في هذا المجال الواعد».

بدوره قال يوسف تسوري مدير الأخبار في سكاي نيوز عربية: «يواصل البودكاست حول العالم التطور كماً ونوعاً ومن خلال التعاون مع مركز الشباب العربي الذي يتفق مع رؤيتنا الهادفة إلى تمكين الشباب العربي بمهارات جديدة ومتقدمة تسهم في تنمية المجتمعات العربية، ونعمل في سكاي نيوز عربية على توفير الدعم الفني والخبرات في صناعة المحتوى الصوتي والمسموع للشباب في العالم العربي للتعبير عن أفكاره الإبداعية وتجاربه الناجحة من خلال خبراتنا العالمية».

ويشمل التعاون بين الجانبين تمكين الشباب بمهارات تدريبية أساسية في مجالات التعليق الصوتي، والتلوين الصوتي، والمؤثرات الخاصة، والأصوات المرافقة، إضافة إلى مهارات اختيار الموضوع، وتخطيط المحتوى، وتحرير البودكاست، ونشر البودكاست على نطاق واسع.

صناعة محتوى

يهدف «بودكاست الشباب العربي» إلى صناعة محتوى عربي نوعي، وتقديم قصص الشباب العربي وتجاربه، والمساهمة في نشر المعرفة، وعرض قصص ملهمة، وشرح الأفكار بأسلوب شيق لصناعة المحتوى الهادف الذي يحفز الشباب ويثري ثقافته ويوسع مداركه ويساعده على تصميم مستقبله بالاستفادة من التجارب والمعارف والخبرات.

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