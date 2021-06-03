مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي يستعرض الخطط والبرامج

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس القيادات العليا والتنفيذية، الاجتماع الخامس لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي 2021، بحضور اللواء عبد الله حسين خان أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة.

واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي وعدد من الضباط.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الرائد الدكتور حمدان محمد السمت، أمين سر مجلس القيادات العليا والتنفيذية، قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية وآخر المستجدات الإدارية.

وبعد ذلك، استمع معالي الفريق المري وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية، إلى شرح مُفاصل حول تقرير مجلس الابتكار في شرطة دبي، وأثر ميثاق الابتكار الذي جاء إطلاقه في العام 2019 في تسجيل ارتفاعات في عدد المصنفات الفكرية والمشاريع الابتكارية والأفكار التي قدمها الموظفون خلال العامين الماضيين، إلى جانب الاستماع إلى شرح حول التوصيات المستقبلية لتطوير آلية العمل في مجال الابتكار.

واطلع معالي الفريق المري وأعضاء المجلس، على نتائج تقرير التسويق الخاص بمبادرات والحملات التوعوية للقيادة العامة لشرطة دبي لعام 2020 في كل قطاع، إلى جانب الاستماع لشرح حول مهام التسويق، وخطة التسويق خلال العام الجاري ومدخلاتها استناداً إلى الإحصائيات والدراسات والشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين وآراء الجمهورين الداخلي والخارجي.

كما واطلع معالي القائد العام وأعضاء المجلس على تقرير تقييم المتعامل السري للخدمات المُقدمة عبر المراكز الشرطية ومراكز الشرطة الذكية «SPS» على مستوى إمارة دبي، والنتائج التي حققها كل مركز من المراكز في إسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات لهم بصورة سهلة وسلسة، وكافة مؤشرات الأداء ذات الصلة، إلى جانب مناقشة التوصيات المستقبلية.

واستمع معالي القائد العام في الاجتماع إلى شرح حول دراسة نتائج إسعاد المتعاملين الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمؤشرات الخاصة بشرطة دبي في مؤشر السعادة ورأي المتعاملين ونتائج المتسوق السري، حيث بحث المجتمعون النتائج وسبل تحقيق المزيد من النتائج المتقدمة.

وفي ختام الاجتماع، أثنى معالي الفريق المري على روح العمل الإيجابية والجماعية لموظفي شرطة دبي في تعزيز الأمن.

إحصائيات

استمع معالي الفريق عبد الله خليفة المري والقيادات التنفيذية إلى شرح مُفصل حول إحصائيات المخالفات المرورية خلال الربع الأول من العام الجاري ومقارنتها بنتائج الربع الأول من العام 2020، سواء كانت حضورية أو غيابية، وناقش المجتمعون النتائج المحققة وسبل تعزيز الأمن والأمان وتحقيق السلامة العامة في الطرقات بما يساهم في تقليل الحوادث وضبط الحركة المرورية.

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