تخريج دورة الشغب التأسيسية لمجندي الخدمة الوطنية

المصدر: (دبي - البيان)

شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، تخريج دورة الشغب التأسيسية، التي عقدتها إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لمجندي الخدمة الوطنية البالغ عددهم 49 منتسباً، بحضور العميد راشد الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والمشاركين في الدورة.

وأكد اللواء الغيثي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستثمار في مجندي الخدمة الوطنية من خلال إعدادهم الإعداد الذهني والبدني الجيد الذي يتناسب مع المهام التي سيتولونها في تأمين إكسبو2020 هذا الحدث العالمي الكبير الذي سيكون محط أنظار العالم.

من جانبه، قال العميد راشد الفلاسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، إنه على ثقة بأن من مجندي الخدمة الوطنية سيكونون على قدر المسؤولية وقد التمست فيهم الحماس والرغبة في العمل خلال فترة انعقاد دورة الشغب. وقال العقيد خميس الشامسي، مشرف الدورة: إن المشاركين في الدورة تلقوا تدريبات ميدانية على مكافحة الشغب.

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