شرطة أبوظبي تنال شهادة مواصفة دولية لـ«إدارة مسرح الجريمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، شهادة الاعتماد في المواصفة الدولية 2017 ISO/‏IEC 17025: المقدمة من نظام الاعتماد الوطني الإماراتي ENAS .

والتي حصلت عليها إدارة مسرح الجريمة في شرطة أبوظبي باعتبارها أول جهة شرطية تحصل عليها عالمياً. وقدم الشهادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى مدير عام شرطة أبوظبي وهنأه على تحقيق القيادة العامة على هذا الإنجاز المتميز بحضور فرح الزرعوني مدير إدارة التشريعات الفنية والقائمة بأعمال مدير إدارة الاعتماد الوطني (ايناس).

جهود

وأعرب الشريفي عن تقديره لجهود فريق العمل بإدارة مسرح الجريمة في الحصول على هذا الإنجاز العالمي المتفرد وأثنى على التعاون المشترك بين القيادة العامة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا واهتمامها الكبير بمنجزات شرطة أبوظبي. ويأتي تحقيق هذا الإنجاز بمتابعة من اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي للحصول على المواصفة العالمية.

دراسات

ذكر العقيد سالم خليفة الدرعي مدير إدارة مسرح الجريمة أنه تم إجراء الدراسات والبحوث في مجال رفع العينات وتطبيقها في إجراءات عمل التعامل مع مسارح الجريمة من قبل خبراء مسرح الجريمة والتي أتت بثمارها المتمثلة بزيادة ثقة الجمهور باحترافية ومصداقية لعمل القيادة العامة والبحث عن الأدلة في مسارح الجريمة وكشف ملابساتها وتقديم الجناة لنظام العدالة مع توفير أدلة حاسمة وذات مقبولية ومصداقية عالية.

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