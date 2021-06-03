13.066.261 جرعة لقاح في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 98545 جرعة من لقاح «كوفيد19» خلال 24 ساعة وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 13.066.261 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 132.11 جرعة لكل 100 شخص.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2154 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 574958 حالة.‌ ‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1686 حالة.

مواساة

‌‎وأعربت وزارة الصحة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات.

‌‎كما أعلنت عن شفاء 2110 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 554589 حالة.

فحوص

أعلنت وزارة الصحة عن إجراء 218977 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس.

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