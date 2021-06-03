إنقاذ إصبع قدم طفل في«توام»

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

نجح فريق جراحة التجميل في مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الإمارات، في إجراء عملية لإنقاذ إصبع القدم الكبير لدى طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، بإشراف الدكتور محمد فهيم خادم استشاري الجراحة التجميلية وترميم الأوعية الدموية الدقيقة.

حيث تمّ إحضار الطفل إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، بعد إصابته ببتر شبه كامل لقاعدة إصبعه الكبير في القدم، بعدما سقطت عليها طاولة زجاجية ثقيلة، جعلته شبه مفصول عن قاعدته، وغير متصل إلا ببعض الأنسجة الرخوة في القدم، ونجم عن الإصابة تضرر شديد للأوعية الدموية، أدى إلى توقف تزويد الإصبع بالدم.

ونجح الدكتور محمد فهيم خادم، بمساعدة الدكتور محمد علي النميري، جراح التجميل المقيم، وفريق غرفة العمليات، في إعادة بناء إصبع القدم، واستعادة تدفق الدم، بالاعتماد على تقنيات الجراحة المجهرية، باستخدام مجهر عالي القدرة.

واستمرت العملية لعدة ساعات طوال الليل في غرفة العمليات، حيث أُعيد بناء عظام الإصبع وأوتارها، لاستعادة حركتها الكاملة.

وتعافى المريض جيداً بعد العملية، وأصبح قادراً على المشي والجري بصورة طبيعية، مثل أي طفل آخر، بدون أي مشاكل، مع تمتع إصبع قدمه بحركة وقوة كاملتين.

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