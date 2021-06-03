اختتام منافسات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت أمس منافسات الدورة الثانية عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021» التي عقدت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ونظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنافس خلال المسابقة 86 مواطناً ومواطنة في 17 مجالاً هندسياً وتقنياً وفنياً وسط حضور رفيع المستوى من عدد من المسؤولين الذين أشادوا بالتنظيم الراقي للمسابقة والأداء المتقدم للطلبة.

جولة

وقام معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، يرافقه الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بجولة شاملة تفقد خلالها مختلف أجنحة المنافسات ومنها أنظمة التحكم الصناعي والنحت باستخدام الحاسوب وتقنيات السيارات وحلول برمجيات تقنيات معلومات الشركات وتصميم مواقع الإنترنت وتقنيات التصميم الجرافيكي والرسم الهندسي وصناعة المجوهرات بحضور الدكتور عبد الرحمن الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والدكتور علي عبد الله النقبي، مدير بوليتكنك أبوظبي، والمهندس علي محمد المرزوقي، نائب مدير عام مركز أبوظبي التقني بالإنابة رئيس مهارات الإمارات، ونخبة من المسؤولين.

تقدير

أشاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي بأداء المتسابقين وتميزهم ودقة تنفيذهم لمشروعاتهم العلمية التي يتنافسون فيها، مؤكداً ثقة القيادة الرشيدة في شباب الوطن وقدرتهم على أداء دور بارز في مسيرة تنمية وتطور الدولة على مختلف الصعد.

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