شرطة أبوظبي تنقل مصاباً بـ«كورونا» جواً من دلما إلى مستشفى الرحبة

المصدر: أبوظبي- البيان

نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية مقيماً خمسينياً آسيوي الجنسية إلى مستشفى الرحبة.

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي قد تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد بإصابة شخص بفيروس «كورونا» بجزيرة دلما، وبحاجة إلى رعاية.

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي على الفور، ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية من جزيرة دلما إلى مستشفى الرحبة لتلقي العلاج اللازم.

وتنفذ إدارة طيران شرطة أبوظبي العديد من المهام الإنسانية والمجتمعية المتخصصة، المتمثلة في تقديم خدمات الإسعاف، والبحث والإنقاذ والتصوير الجوي ومراقبة الطرق وغيرها، بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين.

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