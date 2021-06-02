زكي نسيبة يُكرّم الطالبات الفائزات في مسابقة «مسبار الأمل»

المصدر: العين - البيان

كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات في مكتبه صباح أول من أمس طالبات الجامعة الفائزات بجائزة مسابقة «مسبار الأمل الأدبية».

وقد أسفرت المسابقة عن فوز قصة «إبحار في المجهول» للكاتبة مريم الساعدي بالمركز الأول، وبالمركز الثاني قصة «رسالة الأمل» للكاتبة مهرة الكعبي، وبالمركز الثالث قصة «عندما التقى القمران» للكاتبة أروى السيابي.

بهذه المناسبة، توجّه معالي زكي نسيبة إلى الطالبات بالقول: «نفتخر بأن تحتضن جامعة الإمارات شابّات الوطن المُتميّزات اللاتي يحرصن على الإبداع، ويُبرزن الصورة المُشرقة للمرأة الإماراتية القادرة على تحقيق طموحات الوطن وآماله، ويُمثلن دليلاً حيّاً على رؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وإيمانه بطاقاتها وإمكاناتها الإبداعية».

وقال: «أنتن أمل هذه البلاد ومستقبلها والنموذج الأمثل لطموحات الأجيال القادمة، وبجهودكن ستظلّ راية الوطن خفاقة عالية في شتى ميادين العزّة والفخر والريادة. وأدعوكن اليوم إلى مواصلة تطوير أنفسكن وتنمية قدراتكن، وكلي ثقة بأنكن ستكنّ دائماً في الطليعة نحو الريادة وابتكار المستقبل».

كان الباحث والكاتب الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش السويدي قد نظّم أخيراً مسابقة «مسبار الأمل الأدبية» بهدف اكتشاف المواهب الأدبية الشابة، وتحفيزها على إبراز إبداعها، وتقديم قراءات نقدية لتطوير نتاجاتهم الإبداعية، وغرس الثقة الإبداعية في نفوسهم، وإزالة الرهبة من مواجهة النقد من خلال الحوار.

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