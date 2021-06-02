محمد بن راشد يوجه بإجراء تقييم شامل للخدمات الذكية المقدمة للجمهور والنتائج 4 سبتمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، بإجراء تقييم شامل للخدمات الرقمية والذكية المقدمة للجمهور عبر كافة مؤسسات ووزارات الحكومة الاتحادية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "وجهنا اليوم بإجراء تقييم شامل للخدمات الرقمية والذكية المقدمة للجمهور عبر كافة مؤسسات ووزارات الحكومة الاتحادية .. 4 سبتمبر القادم بإذن الله سنعلن عن أفضل وأسوأ خمس جهات حكومية.. والله الموفق".

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