طرق دبي تشيد بالجمهور لمساهمتهم في الحفاظ على نظافة المترو والترام

المصدر: البيان الإلكتروني

أشادت هيئة الطرق والمواصلات بالجمهور من مستخدمي المترو والترام لمساهمتهم في الحفاظ على سلامة ونظافة مرافق ومنشآت وعربات المترو والترام خاصة، ووسائل النقل الجماعي في إمارة دبي بشكل عام، حيث يسهم كل من مترو وترام دبي بنقل ما نسبته (52%) من اجمالي مستخدمي المواصلات العامة (عدا مركبات الأجرة) في الامارة، كما يخدم بشكل خاص المشاركين في الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمعارض مثل الحدث القادم والأهم وهو إكسبو 2020، الذي ستنطلق فعالياته في 1 أكتوبر 2021 وتنتهي في 31 مارس 2022.

وتفصيلا، قال السيد حسن المطوّع، مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "إن الفرق المختصة في كل من المترو والترام تنفّذ حملات توعوية مستمرة للجمهور تَحُثُّهم من خلالها على الالتزام بقواعد السلامة، هذا بالإضافة إلى حث الجمهور على التقيّد بالإجراءات الاحترازية خلال الجائحة للحفاظ على الصحة العامة والحد من تفشي الفيروس".

وأكّد المطوّع: "لا تهدف حملات وعمليات الرصد والتفتيش في مترو وترام دبي ومنشآتهما إلى فرض الغرامات المترتبة على المخالفات، بل تأتي ضمن الحرص الشديد للهيئة وتوجهها الدائم إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في الحفاظ على سلامة الركاب ونظافة وسائل النقل الجماعي، التي تلعب دورا حيويا ومهما في الحفاظ على الوجه الحضاري والسمعة الطيبة، التي تتمتع بها إمارة دبي باعتبارها مركزا استثماريا وتجاريا واقتصاديا وخدميا مرموقا إقليميا وعالميا".

وقال: "إن الوصول إلى مستوى السلامة جاء بفضل تعاون الجمهور وجهود فرق التفتيش الميدانية التابعة للهيئة، فضلا عن إطلاق الحملات التوعوية بشكل مستمر".

وأضاف المطوّع أن أبرز (3) مخالفات قد تم رصدُها منذ بداية العام الجاري هي: الدخول والجلوس في أماكن مخصّصة لفئات معيّنة من الركاب بحيث بلغت هذه المخالفات (856) مخالفة، والمخالفة الثانية كانت استخدام منشآت المترو والترام أو الدخول إليها/الخروج من المناطق الخاضعة للتعرفة بدون دفع التعرفة المطلوبة وقد وصل عدد هذه المخالفات إلى (107) مخالفة، أما المخالفة الثالثة الأبرز من بين المخالفات فكانت الأكل والشرب في الأماكن التي لا يُسمحُ بها بذلك وقد بلغ عدد هذه المخالفات (79) مخالفة.

وختم مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات حديثه بالقول: "إن مسؤولية الحفاظ على سلامة ونظافة مترو وترام دبي لا تقع على عاتق الفرق المختصة التابعة إلى الهيئة فحسب، وإنما تُعتَبرُ كذلك مسؤولية مشتركة مع جميع الركاب من مختلف شرائح المجتمع للحفاظ على سلامتهم بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة وجمالية مترو وترام دبي ومحطاتهما، التي تُعتَبَرُ من أيقونات الإمارة والمساهمة في تحقيق رؤية الهيئة المتمثّل بـ (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام).

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