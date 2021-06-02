خطوات التسجيل في نظام "حصنتك" للمنازل

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت وزارة الداخلية إلى التسجيل في نظام "حصنتك" للمنازل، وهو نظام ذكي للإنذار لحماية المنازل من الحرائق.

ويستطيع النظام الكشف عن أي حريق بالمنزل وإخطار الدفاع المدني لإرسال سيارة مطافئ فورا للإنقاذ.

وأثناء ذلك يقوم فريق "اتصالات" بالتواصل مع صاحب المنزل لضمان سلامة ساكنيه والتأكد من صحة الإنذار.

خطوات الاشتراك في حصنتك

- الدخول إلى موقع home.moi.gov.ae والضغط على خيار التسجيل.

-إنشاء حساب في الموقع بإضافة صورة عن الهوية الإماراتية أو جواز السفر وإرفاق نسخة عنها.

-إضافة المعلومات الشخصية وتفاصيل التواصل.

-إدخال اسم المستخدم وتحديد كلمة مرور.

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