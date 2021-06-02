"الصحة" تواصل تقديم عدد من خدمات الفحص الطبي وفق أفضل الممارسات العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلاقاً من حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على استدامة تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وفق أعلى معايير التميز، تواصل الوزارة تقديم عدد من خدمات الفحص الطبي ومن ضمنها فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات، وللموظفين الجدد، والإقامة بغرض العمل، إضافة إلى خدمة المشورة والفحص ما قبل الزواج، مع توفير إمكانية إصدار بدل فاقد لشهادة خلو من الأمراض لفحص ما قبل الزواج. مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتحصين صحة المجتمع من انتشار "كوفيد-19" وجميع الأمراض المعدية، من خلال تسريع إجراءات الفحوص الطبية بدقة عالية وبزمن قياسي، للتسهيل على أفراد المجتمع وإسعاد المتعاملين، بأساليب عمل ريادية تحقق نتائج ذات جودة.

وتُمكّن خدمة "فحص اللياقة الطبية الطلاب للالتحاق بالجامعات" المتاحة للطلاب في دولة الإمارات والبعثات الخارجية التابعة لوزارة التربية والتعليم، من طلب شهادة اللياقة الطبية بعد الخضوع لفحص طبي يشمل التقييم الطبي العام وفحص الدم، في حين تتيح خدمة فحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، طلب شهادة اللياقة الطبية بعد مراجعة المراكز الصحية لإجراء الفحص الطبي والتأكد من ملاءمته طبياً للعمل الوظيفي.

خدمة الفحص الطبي للياقة

وتأتي خدمة الفحص الطبي بغرض الإقامة ضمن أولويات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتحصين المجتمع من الأمراض المعدية، وتسريع إجراءات الفحوص الطبية بدقة عالية، واستصدار الإقامة للتسهيل على أفراد المجتمع وإسعاد المتعاملين، بأساليب عمل ريادية تحقق نتائج سريعة وذات جودة، حيث تتنوع الخدمات المقدمة بمراكز الفحص الطبي للإقامة، بدءاً من طباعة النماذج الخاصة بتأشيرة الإقامة، وإجراء الفحص الطبي، وتتطلب الخدمة من المتعامل توفير نسخة من مستنداته الشخصية السارية الصلاحية.

25 مركز صحي

في حين توفر الوزارة للمتعاملين من خلال خدمة المشورة والفحص ما قبل الزواج، خدمة الاستشارة الطبية اللازمة قبيل الزواج للتأكد من خلوهم من أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية والمنقولة جنسياً بهدف تقديم النصائح والتوصيات، وضمان مجتمع صحي وأطفال خالين من أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية والمنقولة جنسياً، ويمكن إصدار الشهادة في 25 مركز صحي تابع للوزارة، حيث تعتمد المدة اللازمة للإنجاز على نتيجة الحالة الطبية للطرفين وتتراوح ما بين 3-10 أيام عمل وتمتد صلاحية التقرير إلى 3 أشهر.

كما توفر الوزارة خدمة إصدار بدل فاقد لشهادة خلو من الأمراض لفحص ما قبل الزواج والتي تُمكن المتعاملين من التقدم بطلباتهم للحصول على شهادة بدل تالف أو فاقد لشهادة تم إصدارها سابقاً بخصوص الخلو من الأمراض بهدف إتمام إجراءات الزواج.

خدمات صحية مبتكرة

وأشار سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة إلى أن توفير هذه الخدمات يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع ووقايتهم من الأمراض، مشيراً إلى أن المتعامل محور خدماتنا ونسعى للوصول إليه من خلال تنويع خدمات الفحص الطبي وضمان تقديمها وفق أعلى معايير التميز والدقة في الإجراءات وتدقيق البيانات وإصدار النتائج، لتعزيز كفاءة مجمل الخدمات الصحية المتطورة التي تقدمها الوزارة لإسعاد المتعاملين.

أعلى معايير الجودة

وأشار سعادة الدكتور الرند إلى أن مراكز الفحص الطبي التابعة للوزارة مزودة بالأجهزة والمعدات المتطورة المرتبطة بالفحوص الطبية مثل أجهزة فحص الدم والأشعة، وتوفير المحاليل لجهاز المختبر بأعلى معايير الجودة، والكادر الطبي والفني المدرب على أحدث الإجراءات، لتحقيق نتائج متطورة في سرعة وانسيابية الإجراءات، وفق الاشتراطات والمواصفات والمعايير العالمية في الدقة والشفافية، وتحسين رحلة المتعامل، وتقليل وقت الانتظار عبر تقديم خدمات الفحص الطبي بأفضل الأساليب والنظم الإلكترونية والتقنيات الذكية، بهدف تسهيل تجربة المتعاملين وتحقيق السعادة في المجتمع.

يذكر أن خدمة الفحص الطبي بغرض الإقامة تتوفر في مراكز الطب الوقائي بمستشفى الكويت بدبي ( البراحة سابقاً)، الغبيبة، كلباء، دبا الحصن، خورفكان، الذيد، والفجيرة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، مركز فحص العمالة الوافدة في المنطقة الصناعية بالشارقة. بالإضافة إلى مواقع ومراكز الفحص الطبي للإقامة، بمراكز التسوق، ابن بطوطة سوق التنين2 ، تيكوم، سبرينج منطقة الينابيع، صلاح الدين، الخبيصي.

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