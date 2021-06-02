بلدية دبي تدعو المواطنين للاستفادة من بطاقة "بنيان"

المصدر: البيان الإلكتروني

تدعو بلدية دبي المواطنين للاستفادة من بطاقة (بنيان) التي أطلقتها في 12/ديسمبر 2019 ، كمبادرة تهدف إلى تسهيل و إسعاد جميع مواطني الدولة كحدٍ أدنى من سن 18، لتلبية احتياجاتهم في كل ما يخص أمور مواد البناء وتجهيز المنزل من جميع النواحي>

توفر “بطاقة بنيان” خصومات و أسعار متميزة تُمكن المواطنين من خلالها الاستمتاع بأفضل العروض و من أفضل المحلات.

تغطي بنيان الجوانب الأساسية التي يحتاجها المواطن في تجهيز منزله و بأفضل الأسعار مما يساهم في تحقيق وفر مالي جيد.

وتسعى بلدية دبي كمؤسسة حكومية هدفها سعادة المجتمع وتوفير احتياجاته بالعمل بكل جهد للقيام بمبادرات مجتمعية تنشر من خلالها السعادة والرضا.

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