بلدية دبي تدعو المواطنين للاستفادة من بطاقة "بنيان"
تدعو بلدية دبي المواطنين للاستفادة من بطاقة (بنيان) التي أطلقتها في 12/ديسمبر 2019 ، كمبادرة تهدف إلى تسهيل و إسعاد جميع مواطني الدولة كحدٍ أدنى من سن 18، لتلبية احتياجاتهم في كل ما يخص أمور مواد البناء وتجهيز المنزل من جميع النواحي>
توفر “بطاقة بنيان” خصومات و أسعار متميزة تُمكن المواطنين من خلالها الاستمتاع بأفضل العروض و من أفضل المحلات.
تغطي بنيان الجوانب الأساسية التي يحتاجها المواطن في تجهيز منزله و بأفضل الأسعار مما يساهم في تحقيق وفر مالي جيد.
وتسعى بلدية دبي كمؤسسة حكومية هدفها سعادة المجتمع وتوفير احتياجاته بالعمل بكل جهد للقيام بمبادرات مجتمعية تنشر من خلالها السعادة والرضا.