«الصحة» تعلن توفر لقاح «فايزر - بيونتك» للفئة العمرية من 12 - 15 سنة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفير لقاح «فايزر - بيونتك» للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة.

ودعت الوزارة الذين أكملوا 6 أشهر بعد تلقيهم لقاح «سينوفارم» إلى أخذ الجرعة الداعمة مع التأكيد على أن الأولوية لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتأتي هذه القرارات في إطار توسيع مظلة الحملة الوطنية لتطعيم «كوفيد 19» والسيطرة على المرض ومكافحته، حيث توفر الوزارة خدمة حجز المواعيد من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «كوفيد 19»، وذلك في إطار تسخير الدولة لقدراتها للتركيز على تطعيم أكبر نسبة ممكنة من المجتمع للوصول إلى المناعة المكتسبة، حيث تعد التطعيمات من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها في الوقاية من الأمراض والأوبئة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إجازة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد 19»، «فايزر - بيونتيك» للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA».

ويمثل اعتماد اللقاح مرحلة حاسمة تعزز وقاية هذه الفئة العمرية بما يدعم تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وتحصين أفراد المجتمع.

حرص

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة أن قرار دولة الإمارات توفير لقاح «فايزر - بيونتك» للفئة العمرية 12 إلى 15 والجرعة الثالثة الداعمة من لقاح «سينوفارم» يأتي بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على صحة المجتمع باعتبارها أولوية وتعمل دوماً على تسخير كل الإمكانيات لتحصين المجتمع.

تجهيز

من جهتها، أوضحت الدكتورة ندى حسن المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية أن الوزارة أنجزت تجهيز وتزويد مراكز الحصول على لقاح «كوفيد 19» بالكوادر الصحية المتخصصة والمدربة وتوفير المعدات الطبية لاستقبال الأعداد المتوقعة من الفئة العمرية 12 إلى 15 سنة ومن أكملوا 6 أشهر بعد الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم لتلقي الجرعة الداعمة.

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