عبد الله بن زايد: دور مهم لطلبة كلية الدفاع الوطني في تعزيز مكتسبات الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي على دور طلبة كلية الدفاع الوطني المهم في مسيرة تعزيز مكتسبات الوطن وصون إنجازاته وتحقيق التميز والريادة لدولة الإمارات في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال وفد من طلبة كلية الدفاع الوطني بحضور اللواء ركن عقاب شاهين عقاب العلي، قائد الكلية، بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالطلبة، وحثهم على الاجتهاد في دراستهم بالكلية، والتي تعد أحد أهم الصروح الأكاديمية المتميزة في الدولة والمنطقة.

وأعرب سموه عن تمنياته للطلبة بالتوفيق والتميز في رحلتهم العلمية خلال دراستهم في الكلية.

من جانبهم، أعرب وفد طلبة كلية الدفاع الوطني عن سعادتهم بلقاء سموه، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم الكبير بالدراسة في كلية الدفاع الوطني، والتي تعد إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في الدولة والمنطقة.

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