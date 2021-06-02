«أقدر» يطلق النسخة الثانية من الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

أعلن برنامج خليفة للتمكين «أقدر» عن بدء فعاليات برنامج الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية في نسخته الثانية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة.

وقال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي للبرنامج: إننا نعمل على تهيئة الشباب وأبناء المجتمع المحلي بأن يكونوا قادة مجتمعيين في دولة الإمارات ودعم العمل المجتمعي والشبابي وتفعيل دور الشباب في الحياة المجتمعية العامة وإظهار أدوار الشباب الحقيقية في التنمية والتقدم والبناء كما أرادتهم الدولة أن يكونوا على وعي وعلم واطلاع وأن يكونوا على قدر عالٍ من تحمل المسؤولية والمساهمة في صنع القرار الذي يمس حاضرهم ومستقبلهم ونحن نعمل على هذه التوجيهات في دعم ورعاية الشباب في وطننا الغالي في إمارات الدولة كافة وللفئات العمرية كافة.

برامج

وفي الجلسة الافتتاحية لبرنامج الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية أكد الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة الدور المهم الذي يقوم به المركز في خدمة المجتمع المحلي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المعتمدة في مختلف المجالات والموضوعات التي تساهم في تنمية المجتمع وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة كافة، وأشاد بالنجاح الذي حققه هذا البرنامج في دفعته الأولى، إذ يتم اختيار الملتحقين بعناية فائقة من مختلف التخصصات والدرجات الوظيفية، بما يؤهلهم لأداء مهامهم التطويرية والتوعوية بعد تخرجهم في هذا البرنامج.

من جانبه قال المقدم محمد الهرمودي المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين إن هذا الدبلوم يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة الشارقة، ويعبر عن دور ومسؤولية برنامج خليفة للتمكين تجاه خدمة قضايا المجتمع.

أهداف

وأوضح أن أهداف وغايات وتطلعات الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية تم إعدادها على أسس وحاجات تمس المجتمع وأبنائه من خلال التمكين المجتمعي وبناء القدرات للشباب وصقل مهاراتهم القيادية واستثمار طاقاتهم واستغلال إمكاناتهم وتوجيهها بما ينفع ويخدم مجتمعهم.

50 متدرباً

بلغ عدد الملتحقين بهذه الدورة من البرنامج 50 متدرباً ويستمر البرنامج مدة شهرين بواقع 110 ساعات تدريبية، باستخدام التطبيقات الافتراضية التعليمية، ويضم مجموعة متنوعة من المحاور والموضوعات العلمية ومنها: التكوين السكاني لمجتمع الإمارات، ونماذج من التشريعات القانونية في دولة الإمارات، والمهارات القيادية في مجال الأزمات والكوارث - كوفيد 19 نموذجاً، والظواهر الاجتماعية في مجتمعات متغيرة، ومناهج دراسة الظواهر الاجتماعية (الكمية والكيفية).

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