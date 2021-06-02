99 % مؤشر الحالة الإنشائية لمنشآت الطرق في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن مؤشر الحالة الإنشائية لمنشآت الطرق في إمارة دبي بلغ 98,95%، في إشارة واضحة للجهود الحثيثة المبذولة من قبل فرق العمل التابعة إلى الهيئة، حيث يُجرى تقييم منشآت حالة الطرق فنياً باستخدام برنامج نظام إدارة صيانة الجسور.

وتفصيلاً، أكدت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبـي، على فاعلية وأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة فـي إدارة أصول البنى التحتية التابعة للهيئة، للمحافظة على مكتسبات المشاريع الضخمة، التي نفّذتها المؤسسة منذ إنشاء الهيئة.

مشيرة إلى أن مؤشر الحالة الإنشائية لمنشآت الطرق، الذي بلغ 98.95% إنما جاء نتيجة الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية والاستباقية «Predictive Maintenance»، وإجراء أعمال التقييم الفني الشامل لجميع عناصر منشآت الطرق باستخدام أحدث التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور التقني والثورة الصناعية الرابعة في مجال الصيانة، الأمر الذي يعد عنصراً أساسياً في الحفاظ على أصول البنية التحتية لإمارة دبي واستدامتها.

وقالت بن عدي: منذ إطلاق هيئة الطرق والمواصلات في دبي في العام 2017 نظام إدارة صيانة الجسور «BMMS»، الذي يُعنى بتنظيم عملية صيانة الجسور، تصاعد معدل التفتيش والتقييم للمنشآت «الجسور والأنفاق، وغيرهما» بشكل ملحوظ، حيث يتم تقييم ما يقارب 1522 منشأة من قبل مختصين «للعناصر المدنية والإنشائية والأنظمة الكهروميكانيكية»، وبمعدل زيادة سنوية تصل إلى 10% لعمليات التقييم الفني على منشآت الطرق.

وفي السياق ذاته، دعت المهندسة ميثاء الجمهور ومستخدمي الطريق للتعاون مع الهيئة في المحافظة على مكتسبات الإمارة من البنية التحتية المتميزة، من خلال الالتزام بمعدلات السرعة القانونية وأنظمة السير والمرور، والإبلاغ عن أية أضرار أو ملاحظات يتم رصدها على أي عنصر من عناصر الطريق أو أثاثه، وذلك بهدف ضمان أعلى معايير السلامة لجميع فئات المجتمع وإسعادهم.

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