الإمارات تشارك في مفاوضات المناخ تمهيداً لـ«كوب 26»

المصدر: دبي - البيان

يشارك فريق دولة الإمارات العربية المتحدة الخاص بالعمل المناخي في الاجتماعات – الافتراضية - للمفاوضات بشأن المناخ لدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ التي انطلقت أول من أمس وتستمر حتى 17 يونيو الجاري، للتمهيد لأهم النقاشات التي ستطرح خلال مؤتمر دول الأطراف «كوب 26» والذي سيعقد في جلاسكو في المملكة المتحدة خلال نوفمبر المقبل.

وستشمل أهم بنود المفاوضات التي سيتم النقاش حولها خلال الاجتماع تعزيز مبدأ الإنصاف في العمل المناخي والذي يتناول أدوار الالتزامات المنوطة بالدول المتقدمة والأخرى النامية في العمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون وتحول الطاقة وأهمية تقديم الدعم اللازم للدول النامية للوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى آليات تسعير سوق الكربون العالمي.





منجزات

وسيركز فريق دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز مصالح الدولة في جهود العمل المناخي العالمي، وإبراز منجزاتها في العمل من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي وخفض انبعاثاته والتكيف مع تداعياته على المستويين المحلي والعالمي، ووفائها بالتزاماتها الطوعية بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، واتفاق باريس للمناخ، وتوجهاتها واستراتيجياتها المستقبلية وجهودها الخاصة بنشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون محلياً وعالمياً الطوعي.

وسيؤكد الفريق ضرورة تسريع وتيرة الحراك والالتزام العالمي بالعمل من أجل المناخ، ودعم جهود الدول النامية للمساهمة في خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

ويضم فريق دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات المفاوضات مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للمناخ، وممثلين عن العديد من الجهات الحكوميــة ذات العلاقة بالعمل المناخي ومنها وزارة الطاقة، ودائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة البيـــــئة في أبوظبــي، وهيئة كهــــرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي وشـــركة بتــــرول الإمـــــارات الوطنيـــــة «أينـــــوك».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز