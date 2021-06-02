«التنفيذي» يعتمد رسوم خدمات هيئة الشارقة الصحية

المصدر: الشارقة - وام

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.. الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

بحث الاجتماع - الذي عقد في مكتب سمو الحاكم - عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ضمن خطط التنمية المستمرة التي تتبناها الإمارة في القطاعات كافة وبما ينعكس على مستوى الخدمات الحكومية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

واعتمد المجلس رسوم خدمات هيئة الشارقة الصحية التي تعزز من سير الأعمال في القطاع الصحي وتوفر بيئة محفزة من خلال أفضل الخدمات والإجراءات والمرافق وترتقي بالمنشآت الصحية كافة القائمة والمستقبلية. وتعمل هيئة الشارقة الصحية وفق خطط مدروسة لاستقطاب أفضل المستشفيات والشركات والاستثمارات في القطاع الصحي.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين مجلس الشارقة للتعليم والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي - يونسكو، وتأتي المذكرة في إطار حرص الجهتين على دعم أواصر التعاون وتنفيذ الفعاليات المشتركة والأنشطة الخاصة بالتعليم، ورغبة في توحيد الجهود التربوية المشتركة في تنمية وبناء قدرات المتخصصين في مجال التعليم.

الارتقاء بالتعليم

تهدف مذكرة التفاهم بين مجلس الشارقة للتعليم والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي - يونسكو، إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية والتربوية للشارقة، والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الطرفين في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية، وتوفير فرص متكافئة في التعليم.

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