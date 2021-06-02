غباش يبحث العلاقات مع وزيرالدولة للشؤون الخارجية السعودي

المصدر: الرياض - البيان

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي.

تناول اللقاء علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما حققته زيارة وفد المجلس للمملكة من نتائج، من بينها الإعلان عن تأسيس أول جمعية صداقة برلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي.

حضر اللقاء حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة.

وكان سفير الدولة أقام مأدبة عشاء على شرف وفد المجلس.

حضر مأدبة العشاء الأمير فهد بن مسعد بن فيصل آل سعود عضو مجلس الشورى السعودي، ومن وفد المجلس الوطني الاتحادي كل من: حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس.

والدكتور علي راشد النعيمي، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وصابرين حسن اليماحي، وسمية عبد الله السويدي، ويوسف عبد الله البطران، وحميد علي العبار الشامسي، وسهيل نخيرة العفاري، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

تطابق الرؤى

أكد عادل الجبير على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين التي باتت نموذجاً يحتذى به، فيما أشار معالي صقر غباش إلى تطابق الرؤى والمواقف بين الجانبين في مختلف الملفات الإقليمية والدولية.

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