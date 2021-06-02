«النبي القدوة» باللغة الفرنسية في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حلقة دراسية بعنوان «النبي القدوة» باللغة الفرنسية.

وذلك ضمن سلسلة حلقات مستمرة تعنى بشرح شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، متمثلة بشخصيته وحياته وأخلاقه، وقدم الدرس باللغة الفرنسية آمنة ديابي، متعاونة لدى المركز، بحضور أكثر من 15 طالباً وطالبةً من داخل الدولة وخارجها، وذلك سعياً من المركز إلى الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وفئاته.

وأشارت شمسة محمد بن شفيع، رئيسة قسم شؤون الدارسين، إلى أن دروس «النبي القدوة» ترشد المنتسبين إلى مكارم الأخلاق وتعينهم على اكتسابها، إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة التي ترجمت المنهج الإسلامي إلى حقيقة وواقع، فهو صورة حية لأخلاق وتعاليم الإسلام السامية، مؤكدة أنه يتم تقديم درس كل شهر بلغة مختلفة لاستقطاب مختلف الجاليات داخل دولة الإمارات وخارجها، وذلك باستخدام وسائل التواصل الحديثة.

يذكر أن «النبي القدوة» برنامج يهدف إلى تزويد الدارسين باختلاف ثقافاتهم أهم المفاهيم الإسلامية عن طريق معرفة سيرته النبوية، وإظهار القدوة الحسنة الطيبة في كل أقواله وأفعاله، إذ إن البرنامج ضمن برامج المركز التي تهدف إلى رفع المستوى الثقافي الإسلامي للمسلمين والمسلمين الجدد، وذلك بالاستناد إلى تعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

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