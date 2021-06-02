إطلاق مبادرتين لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن إطلاق مبادرتين، لتعزيز ونشر ثقافة المشاركة السياسية بين موظفي الحكومة الاتحادية، تتمثلان في تنظيم دورة تدريبية افتراضية حول ثقافة المشاركة السياسية في الإمارات، إضافة إلى إطلاق مبادرة تعريفية إلكترونية بعنوان «اختبر وعيك البرلماني»، ضمن منصة التعلم الإلكتروني والتدريب في الحكومة الاتحادية «المورد».

وتركز المبادرتان على التعريف ببرنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبالعمل البرلماني في الدولة وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن تعزيز الوعي السياسي عملية متواصلة ومستمرة، وهذه المبادرات التي يتم إطلاقها تتماشى مع التزامنا بالتواصل مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة من الأدوات والقنوات المبتكرة، التي من شأنها المساهمة بدعم جهودنا في نشر ثقافة المشاركة السياسية.

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