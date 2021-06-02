«صحة دبي» تفتح باب التسـجيـل في برنامج رعاية الطلبة المواطنين «طب وعلوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، عن فتح باب التسجيل في برنامج رعاية الطلبة المواطنين (طب وعلوم) بهدف استقطاب خريجي الثانوية العامة وطلاب الجامعات في تخصصات الطب، والطب المساند، والتمريض.

وأوضحت الهيئة بأن تقديم طلبات الالتحاق في البرنامج سيستمر عبر موقعها الإلكتروني www.dha.gov.ae خلال الفترة من 1 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو المقبل، شريطة أن يكون الطالب حاصلاً على معدل في الثانوية العامة لا يقل عن 95% لدراسة تخصص الطب والجراحة، و85% لتخصصات: العلاج الطبيعي، والصيدلة، والمختبرات والأشعة، و80% لتخصص التمريض.

وأكدت الدكتورة وديعة محمد شريف، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لاستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي، مشيرة إلى النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج «طب وعلوم» منذ إطلاقه عام 2016م، حيث تمكن من استقطاب عشرات الطلبة المتميزين من حملة الثانوية العامة لاستكمال دراساتهم الجامعية.

امتيازات

واستعرضت الدكتورة وديعة الامتيازات التي يوفرها البرنامج للطلبة الملتحقين ومنها: المساهمة في تحمل تكاليف الدراسة حسب التخصص المعتمد، ومنح الطالب المشمول في الرعاية الدراسية مكافأة شهرية تتراوح بين 5000 – 6500 درهم، وتوفير التأمين الصحي طوال فترة الرعاية الدراسية، وتوفير بدل حاسب آلي وبدل الكتب الدراسية.

وأوضحت شروط الالتحاق بالبرنامج وهي: أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (حاملاً لخلاصة القيد)، وأن يكون المرشح حاصلاً على الثانوية العامة بالنسبة المئوية المطلوبة أو بمعدل تراكمي جامعي لا يقل عن GPA 2.5، وألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة سنتان أو أكثر (للطلاب الجدد)، والحصول على القبول الأكاديمي من الجهة الأكاديمية، وأن يكون لائقاً صحياً، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون قد انتهى من متطلبات الخدمة الوطنية.

موقع قالت الدكتورة وديعة شريف: إن تقديم طلب الالتحاق في البرنامج يتم عبر موقع صحة دبي www.dha.gov.ae، حيث يتم مراجعة الطلبات، واختيار المتوافق منها مع شروط الالتحاق في البرنامج، متوقعة أن إعلان النتائج خلال شهرين.

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