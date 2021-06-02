«طرق دبي»: 522 ألف راكب يومياً تستوعبهم محطة «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

بدأت، أمس، هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل محطتي مجمع دبي للاستثمار و«إكسبو 2020»، لتنضم إلى الـ 4 محطات على مسار 2020 لمترو دبي.

والذي يمتد من محطة جبل علي إلى محطة «إكسبو 2020»، والتي تم تشغيلها بداية العام في إطار الاستعداد النهائي لاستقبال الحدث العالمي الأكبر «إكسبو دبي 2020»، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة دبي للاستثمار 250 ألف راكب يومياً، فيما صممت محطة «إكسبو 2020» لاستيعاب 522 ألف راكب يومياً.

انطلاق المعرض

وأوضحت الهيئة أن تشغيل المحطتين يأتي بعد مرور 6 أشهر على تشغيل المسار، الذي انطلقت أولى رحلاته في الأول من يناير من العام الجاري، بـ 4 محطات هي: جبل علي «وهي محطة انتقالية مع الخط الأحمر»، والحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وستكون رحلات مترو دبي على الخط الأحمر مباشرة بين محطة الراشدية ومحطة «إكسبو 2020».

فيما ستكون محطة جبل علي، محطة انتقالية للركاب المتجهين إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، والعكس، وستكون خدمة المترو إلى محطة «إكسبو 2020» متاحة للمخولين بدخول موقع الحدث الدولي فقط لحين افتتاحه الرسمي أمام الجمهور في الأول من أكتوبر.

حيث سيكون بمقدور الجميع استخدام خدمة المترو للوصول للمعرض، كما سيكون تشغيل محطات عقارات جميرا للجولف، تزامناً مع انطلاق المعرض.

كفاءة

وأشارت الهيئة إلى أن التشغيل الرسمي جاء بعد إتمام جميع الاختبارات الخاصة بكفاءة أداء أنظمة القطارات والسلامة، وعمل التجارب التشغيلية من قبل مشغل خدمة القطارات، للتحقق من جاهزية المشغل قبل البدء بالتشغيل الفعلي للخدمة، التي أجريت عليها خلال المرحلة الماضية 31 عملية اختبار ناجحة، شملت مركز مراقبة العمليات، وعمليات المحطات، وطاقم عربات القطارات، وفريق الهندسة والصيانة، وخدمات الطوارئ، كما انتهت الهيئة من تدريب 152 موظفاً، استعداداً للمرحلة الثانية من تشغيل مسار 2020.

35 حافلة

وذكرت الهيئة أنها خصصت 35 حافلة مواصلات، تعمل على محطات مسار 2020، لتسهيل وصول الركاب من وإلى محطات المترو، حيث خصصت خطين لحافلات النقل العام في محطة الحدائق، وخطين في محطة ديسكفري جاردنز، وخطين في محطة الفرجان، إضافة إلى 5 خطوط للحافلات، مروراً بمحطة مترو مجمع دبي للاستثمار، كما ستتوفر خدمة مركبات الأجرة في المحطات المشغلة.

وأوضحت الهيئة أن أولى رحلات مترو دبي من محطة الراشدية على الخط الأحمر إلى محطة «إكسبو 2020» والعكس، ستنطلق في الأيام من السبت إلى الأربعاء في الساعة الـ 5 صباحاً، وآخر رحلة في الساعة 12:00 ليلاً، فيما تنطلق الرحلة الأولى يوم الخميس في الساعة الـ 5 صباحاً، والرحلة الأخيرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أما يوم الجمعة فتبدأ الرحلة الأولى في الساعة الـ 10 صباحاً.

وستكون الرحلة الأخيرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وتستغرق الرحلة من محطة الراشدية إلى محطة «إكسبو 2020» ساعة و14 دقيقة، وسيكون زمن التقاطر بين القطارات دقيقتين و38 ثانية خلال أوقات الذروة، بمعدل 24 قطاراً في الساعة الواحدة في الاتجاه الواحد.

وبطاقة استيعابية، تقدر بنحو 16 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، فيما تستغرق الرحلة بين محطتي جبل علي والإمارات العربية المتحدة للصرافة 11 دقيقة و42 ثانية، وسيكون زمن التقاطر ثابتاً بين القطارات 7 دقائق و30 ثانية، وسوف يُقدم موعد تشغيل الخط الأخضر لمترو دبي، ليكون في الساعة الـ 5 صباحاً، وسيكون زمن التقاطر بين القطارات 5 دقائق خلال أوقات الذروة.

مواصفات

أكدت الهيئة أن المحطتين اللتين تم تشغيلهما، هما محطة نفقية، وأخرى علوية، والمحطة النفقية هي محطة مجمع دبي للاستثمار، وتبلغ مساحتها 27000 متر مربع، وطولها 226 متراً، وطاقتها الاستيعابية 13899 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً، أما المحطة العلوية فهي محطة «إكسبو 2020»، وتقع في نهاية مسار 2020.

وتخدم بصورة عامة زوار معرض «إكسبو»، وتعد محطة أيقونية، حيث تمتاز بتصميمها الفريد على شكل أجنحة الطائرة، لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، وتبلغ مساحة المحطة 18800 متر مربع، وطولها 119 متراً، وطاقتها الاستيعابية 29000 راكب في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 522 ألف راكب يومياً.

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