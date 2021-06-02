محمد الأفخم لـ« البيان»: 14 قناة خدمية في بلدية الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة لـ«البيان» أن البلدية تمتلك أنظمة وبرامج إلكترونية استطاعت أن تسخرها بكفاءة للعمل خلال جائحة كورونا.

لافتاً بأن البلدية تمتلك قنوات لتقديم خدماتها للجمهور بواقع 14 قناة خدمية تتمثل في: الموقع الإلكتروني، و«سمارت فجيرة»، والخدمات الإلكترونية في المبنى الرئيسي بالإضافة إلى 3 أفرع والتي تشمل فرع قدفع ومسافي والطويين، ونافذة تقديم الخدمات «دريشة» الموجودة في المبنى الرئيسي والبرج التجاري، ومركز خدمة العملاء في الفجيرة مول، وحافلة تقديم الخدمات «تحت أمرك»، إلى جانب تطبيق «رخصتي» و«مركز الاتصال» وأجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في مركزي الفجيرة مول واللولو مول.

إنجاز

وأوضح أن عدد المعاملات المنجزة بلغ منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ حتى 23/05/2021 حوالي 46508 آلاف معاملة، كما وصلت عدد المكالمات الواردة عن طريق مركز الاتصال خلال الفترة نفسها من العام الحالي 20236 ألف مكالمة.

قناة تفاعلية

وقال الأفخم: إنتطبيق «سمارت فجيرة» يندرج ضمن خدماتهم النوعية باعتباره قناة ذكية تفاعلية للأفراد والشركات الذين يعيشون في الإمارة، وذلك في إطار حرصهم على تلبية احتياجات العملاء وفي سبيل مواكبة متطلبات العصر الحديث، حيث يوفر التطبيق المعلومات والخدمات التي لها علاقة بكل قطاع من قطاعات البلدية، وأشار إلى أن تطبيق «رخصتي» الذكي الخاص بالرخص التجارية لبلدية الفجيرة يشمل خيارات تجديد الرخصة التجارية، الأمر الذي يسهل على الجمهور الوقت والجهد، وأفاد الأفخم: أن التطبيقين الذكيين يعتبران من أهم القنوات الذكية المستخدمة في تخليص وإنجاز المعاملات في البلدية.

لافتاً إلى أن مرات تحميل التطبيقين التي سجلت من قبل الجمهور منذ بداية العام الجاري حتى 23 مايو الماضي، وصلت إلى حوالي 12029 ألف مرة، حيث تصدر عدد مرات التحميل في «سمارت فجيرة» بواقع 8708 آلاف مرة في حين سجل تطبيق «رخصتي» 3321 ألف مرة.

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