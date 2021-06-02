نهيان بن مبارك: «أبوظبي التقني» يطبّق استراتيجيات مستقبلية

المصدر: أبوظبي - البيان

تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي محمد أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، منافسات الدورة الثانية عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021» التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، خلال الفترة من 31 مايو الماضي وحتى الثاني من يونيو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وذلك بحضور الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتور رياض المهيدب عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية المنتدب لإدارة المعهد، والدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والدكتور علي عبد الله النقبي، مدير بوليتكنك أبوظبي، ونخبة من كبار المسؤولين.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان؛ عن سعادته بأبناء الإمارات الذين قدموا خلال المسابقة أداء متميزاً في كافة التخصصات الصناعية والهندسية بما يعكس نجاح «أبوظبي التقني» في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق استراتيجيات متطورة دائماً؛ تستشرف المستقبل وتوفر من خلالها الإمكانيات اللازمة لتمكين المؤسسات التعليمية في الدولة من صناعة الكوادر الوطنية التي تملك مقومات التقدم والتطور بمختلف المجالات المتخصصة والذكاء الاصطناعي باعتباره أساساً راسخاً لتأهيل الأجيال القادرة على مواكبة التقدم وتلبية متطلبات المستقبل القريب والبعيد.

17 مجالاً

وأشاد معالي الوزراء بالأداء المتميز والراقي للكوادر الوطنية التي بلغ عددها 86 مواطناً ومواطنة، والذين قدموا ملحمة تنافسية رائعة في «17» مجالاً هندسياً وتقنياً وفنياً.

وقالت الدكتورة ميثاء الشامسي إن التطور اللافت لمنافسات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، يرجع للدعم المتنامي وغير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي تواصل رعايتها للمسابقة على مدى 12 عاماً متواصلة، مضيفة أن «أبوظبي التقني» في نجاح دائم نحو تطوير المسابقة بشكل لافت، وهذا مؤشر قوي على دورها المؤثر في صناعة المخرجات المبتكرة التي تتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة.

كما أعرب معالي محمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، عن فخره بأبناء الإمارات الذين يتنافسون بكل ثقة وجدارة، مشيراً إلى أن المسابقة؛ تؤكد على أن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ يعمل وفق استراتيجية متميزة تمكنه من تنفيذ مبادرات متقدمة، يتم من خلالها منح الشباب الفرص الكاملة لإبراز قدراتهم ومهاراتهم وابتكاراتهم وتحفيزهم لتنمية أنفسهم في مختلف المجالات الهندسية والتقنية الهامة في كافة مجالات الحياة.

وقال الدكتور مبارك الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن الدورة الـ 12 من المسابقة تشهد تخصصين جديدين وهما أنظمة التحكم الصناعي، والنحت باستخدام الحاسوب، وهو الأمر الذي يؤكد على أن استراتيجية «أبوظبي التقني» تسعى دائماً نحو المزيد من التطور والتخصص بما يمكن الشباب المواطنين من وظائف المستقبل.

وقال المهندس علي المرزوقي، نائب مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بالإنابة رئيس مهارات الإمارات: إن ختام المنافسات سيكون مساء اليوم «الأربعاء» فيما يتم إعلان وتتويج الفائزين غداً الخميس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

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