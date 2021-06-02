«تنفيذي أم القيوين» يستعد للخمسين بجلسات التوجيه الشخصي لموظفي الحكومة

المصدر: أم القيوين - وام

اختتمت إدارة القيادات والقدرات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين جلسات التوجيه الشخصي «Coaching» لجميع موظفي حكومة أم القيوين، والتي قدمها المدرب عبدالله حمدان الجنيبي.

وقالت فاطمة بوهارون مديرة إدارة القيادات والقدرات الحكومية: إن الجلسات أقيمت بهدف قياس أثر الدورات التدريبية على موظفي حكومة أم القيوين وتحليل احتياجاتهم عن قرب، والوقوف على نقاط القوة والضعف في شخصية الموظفين من أجل تطوير شخصياتهم.

وأكدت أن مبادرات إدارة القيادات والقدرات الحكومية تهدف إلى تلبية أهداف وتطلعات حكومة أم القيوين، والعمل على مواكبة رؤية حكومة دولة الإمارات، والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة من خلال تطوير كفاءات الموظفين.

ولاقت الجلسات قبولاً لدى جميع الموظفين، الذين طالبوا باستمراريتها بشكل دوري نظراً لأثرها الإيجابي.

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